Суффикс в слова землеройка
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Суффикс в слова землеройка
Ответ(ы) на вопрос:
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Земл-1 корень рой-2 корень е- соединительная гласная К- суффикс А - окончание
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