Скрестили горох с усиками (доминантный признак) и горох без усиков(рецессивный) Какой генотип родителей, если в потомстве по фенотипу соответствие 1:1?

Биология

Скрестили горох с усиками (доминантный признак) и горох без усиков(рецессивный) Какой генотип родителей, если в потомстве по фенотипу соответствие 1:1?

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