Скрестили горох с усиками (доминантный признак) и горох без усиков(рецессивный) Какой генотип родителей, если в потомстве по фенотипу соответствие 1:1?
Биология
Скрестили горох с усиками (доминантный признак) и горох без усиков(рецессивный) Какой генотип родителей, если в потомстве по фенотипу соответствие 1:1?
Ответ(ы) на вопрос:
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P:Aa×aa G:A,a×a F1:Aa, aa
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