Угол между прямыми a и b пересекающихся втрое меньше смежного с ним угла.Найдите угол между прямой a и c проходящей через точку пересечения прямых a и b перпендикулярно прямой b
Математика
Угол между прямыми a и b пересекающихся втрое меньше смежного с ним угла.Найдите угол между прямой a и c проходящей через точку пересечения прямых a и b перпендикулярно прямой b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем угол между а и б 180/4=45 градусов значит смежный ему 135 т.к в три раза больше. прямая с перпендикулярна прямой б,значит угол между а и с равен 135-90=45
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