1)какой путь проехал велосипедист за 0.25 часа если он ехал со скоростью 21 км/ч 2)Тар??кан пробежал по кухне 50 см в течении 3 с затем ещё 0,7 м за 4 с потом 2 с не двигался затем развернулся и тем же путём вернулся обратно з...

Физика

1)какой путь проехал велосипедист за 0.25 часа если он ехал со скоростью 21 км/ч 2)Тар??кан пробежал по кухне 50 см в течении 3 с затем ещё 0,7 м за 4 с потом 2 с не двигался затем развернулся и тем же путём вернулся обратно за 3 с определить срнднию скорость Решите пожалуйста с дано и системой СИ

Автор: Гость