1)какой путь проехал велосипедист за 0.25 часа если он ехал со скоростью 21 км/ч 2)Тар??кан пробежал по кухне 50 см в течении 3 с затем ещё 0,7 м за 4 с потом 2 с не двигался затем развернулся и тем же путём вернулся обратно з...
Физика
1)какой путь проехал велосипедист за 0.25 часа если он ехал со скоростью 21 км/ч 2)Тар??кан пробежал по кухне 50 см в течении 3 с затем ещё 0,7 м за 4 с потом 2 с не двигался затем развернулся и тем же путём вернулся обратно за 3 с определить срнднию скорость Решите пожалуйста с дано и системой СИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=VT=0.25•21=5.25km=5250m V=S/T=0.5+0.7+0+1.2/3+4+2+3=0.2m/s
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