Отношение автора к роману дубровский

Гость: Гость:

Троекуров, по утверждению автора, "выказывал все пороки человека необразованного. Кроме того, он "привык давать полную волю всем порывам своего пылкого нрава и всем затеям довольно ограниченного ума. Кирила Петрович ни в чем не знает отказа, ему все дозволено. Он не чувствует меры в еде и два раза в неделю страдает от обжорства. Помимо этого, каждый вечер Троекуров бывает "навеселе. Кирила Петрович позволяет себе завести недвусмысленные отношения с мамзель Мими, а когда та рожает ему сына Сашу, он тайно отсылает ее в другое поместье. При этом еще "множество босых ребятишек, как две капли воды похожих на Кирилу Петровича, бегают по его поместью, но им не посчастливилось, как Саше, быть признанными богатым папашей. Со своими дворовыми барин очень строг, но они остаются ему преданы, так как чувствуют, что хозяин их имеет в округе большой авторитет, и это им самим придает весу. В образе Троекурова А. С. Пушкин <Обличает многие пороки, свойственные высшему сословию того времени: <Душевную черствость, умственную ограниченность, развращенность нрава, неумеренное властолюбие и своеволие.