Отрезки AB и CD являются диаметрами окружности. докажите что треугольники AOD и BOC равны.помогите!

Геометрия
Отрезки AB и CD являются диаметрами окружности. докажите что треугольники AOD и BOC равны.помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник АОD = треугольнику ВОС по первому признаку равенства треугольников, так как угол ВОС = углу АОD как вертикальные, СО = ОD = АО = ОВ радиусы одной окружности.
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