Сочинение В. Цыплаков "Мороз и солнце".

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Сочинение В. Цыплаков "Мороз и солнце".
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Гость:
     На картине В. Цыплакова "Мороз и солнце" изображен зимний пейзаж.  Кажется,  совсем недавно выпал снег. Выпал, как всегда, неожиданно. Белой ватой расстелился по земле,   удивительный, как подарок Деда Мороза. Художник живо передал простой деревенский пейзаж. Подбоченясь, стоят ветхие  дома на окраине села. Растянула провода в обе стороны высоковольтная линия. Через  дорогу - деревья приоделись в белые плюшевые шубки.        Пробирается через глубокие сугробы мужик с повозкой. Его лошади устали, еле-еле плетутся по холодному, внезапно засыпанному зимними осадками трапу. Морозно.  Холодно. А дядька вспотел от волнения, ведь ехал он издалека и не ожидал, что сама Госпожа-Зима будет встречать его у дома. Но скоро в хату, самовар уже вскипел!
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