Прочитай сихотворение Миг к чему призывает автор
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Прочитай сихотворение Миг к чему призывает автор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автор призывает ценить природу и радоваться мелочам
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