Какова масса атомов хлора смеси ,содержащей AlCl3 и ICl7 хим. количеством соответственно 1.35 и 0.14 моль. 2)Рассчитайте массу Al2S3, в которой общее число атомов такое же , как и атомов фосфора в навеске Ca3P2 массой 9,828 г....
Химия
Какова масса атомов хлора смеси ,содержащей AlCl3 и ICl7 хим. количеством соответственно 1.35 и 0.14 моль. 2)Рассчитайте массу Al2S3, в которой общее число атомов такое же , как и атомов фосфора в навеске Ca3P2 массой 9,828 г. Если знаете, как решить хоть что-то из этого, пишите! Даю много баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фото ------------------------------------------
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Математика
В коробке было 6 карандашей.В эту коробку положили еще несколько карандашей. После этого в ней стало 12 карандашей. Сколько карандашей положили в к...
Русский язык
Не было никаких сомнений в звонкой душе Грэя – ни глухих ударов тревоги, ни шума м??лких забот. Укажите основу предложения.