Какова масса атомов хлора смеси ,содержащей AlCl3 и ICl7 хим. количеством соответственно 1.35 и 0.14 моль. 2)Рассчитайте массу Al2S3, в которой общее число атомов такое же , как и атомов фосфора в навеске Ca3P2 массой 9,828 г....

Химия

Какова масса атомов хлора смеси ,содержащей AlCl3 и ICl7 хим. количеством соответственно 1.35 и 0.14 моль. 2)Рассчитайте массу Al2S3, в которой общее число атомов такое же , как и атомов фосфора в навеске Ca3P2 массой 9,828 г. Если знаете, как решить хоть что-то из этого, пишите! Даю много баллов!

Автор: Гость