Помогите решить , пожалуйста , "Найти координаты точки Р (1;0)на угол. (к-целое число ) 1)-п:2 +2пк
Алгебра
Помогите решить , пожалуйста , "Найти координаты точки Р (1;0)на угол. (к-целое число ) 1)-п:2 +2пк
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Координаты точки (0,-1). дополнительные повороты на 2*пи*к оставляют эту точку на месте.
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