Ширина комнаты прямоугольной формы 5 м а длина 4 м сколько потребуется лака для покрытия пола в этой комнате если на 1 м^2 расходуется 250 г лака?

Математика

Ширина комнаты прямоугольной формы 5 м а длина 4 м сколько потребуется лака для покрытия пола в этой комнате если на 1 м^2 расходуется 250 г лака?

Автор: Гость