Ширина комнаты прямоугольной формы 5 м а длина 4 м сколько потребуется лака для покрытия пола в этой комнате если на 1 м^2 расходуется 250 г лака?
Математика
Ширина комнаты прямоугольной формы 5 м а длина 4 м сколько потребуется лака для покрытия пола в этой комнате если на 1 м^2 расходуется 250 г лака?
Ответ(ы):
Гость:
5*4=20 (см. квадр.)-площадь пола 20 см. квадр.=0, 2 м. 250*0,2=125 (грамм)-лака потребуется для покрытия пола Ответ:125 грамм.
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