Шість слів морфологічнийирозбір ім. ,

Гость: Гость:

Одяг 1)Одяг 2)Одяг 3)Загальна; неистота; питання(шо?); конкретне; ч.р.; однина; називний в.; друга відміна; 4)- 5)СЛОВОТВІР БУДЕШ РОБИТИ САМА Праця 1)праця 2)праця 3)загальня; неистота; питання(шо?); конкретне;ж.р.; однина; називний;перша відміна 4)- 5)СЛОВОТВІР САМА БУДЕШ РОБИТИ Соловей 1)соловей 2)соловей 3)загальня; истота; питання(хто?); конкретне; ч.р.; однина; називний;друга відміні 4)- 5)САМА СЛОВОТВІР ЗРОБЕШ Шахтар 1)шахтар 2)шахтар 3)загальна; истота; питання(хто?); конкретне;ч.р.;однина; називний;друга відміна 4)- 5)Словотвір сама; Місяць 1)Місяць 2)місяць 3)загальна;неистота;питання(що?);конкретне;ч.р.;однина;називний; друга відміна 4)- 5)СЛОВОТВІР САМА Мрія 1)Мрія 2)мрія 3)загальна; неистота; питання(що?);конкретна;ж.р.;однина;називний;перша відміна 4)- 5)СЛОВОТВІР САМА