Школа, институт и дом находятся на одной кольцевой линии трамвая, по которой трамвай делает полный круг за 90 минут. Известно, что от дома до института через школу ехать 57 минут, а от дома до школы через институт — 56 минут. С...
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Школа, институт и дом находятся на одной кольцевой линии трамвая, по которой трамвай делает полный круг за 90 минут. Известно, что от дома до института через школу ехать 57 минут, а от дома до школы через институт — 56 минут. Сколько ехать от школы до института (не через дом)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьмём расстояние напрямую от школы до института за х. Получается, что до дома до школы напрямую — 57-х, а через институт — 56. Т.е. полный круг = 90 минут = 57-х+56 57+56-х=90 113-х=90 х=23 23 минуты
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