Школа, институт и дом находятся на одной кольцевой линии трамвая, по которой трамвай делает полный круг за 90 минут. Известно, что от дома до института через школу ехать 57 минут, а от дома до школы через институт — 56 минут. С...

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Школа, институт и дом находятся на одной кольцевой линии трамвая, по которой трамвай делает полный круг за 90 минут. Известно, что от дома до института через школу ехать 57 минут, а от дома до школы через институт — 56 минут. Сколько ехать от школы до института (не через дом)?

Автор: Гость