Школа, магазин и аптека расположены на одной стороне улицы . От школы до магазина 700 М , от магазина до аптеки на 400 М меньше . Какое расстояние от школы до аптеки ? Сделать по условию разные чертежи и решить задачи?

Математика

Школа, магазин и аптека расположены на одной стороне улицы . От школы до магазина 700 М , от магазина до аптеки на 400 М меньше . Какое расстояние от школы до аптеки ? Сделать по условию разные чертежи и решить задачи?

Автор: Гость