Школа, магазин и аптека расположены на одной стороне улицы . От школы до магазина 700 М , от магазина до аптеки на 400 М меньше . Какое расстояние от школы до аптеки ? Сделать по условию разные чертежи и решить задачи?
Математика
Школа, магазин и аптека расположены на одной стороне улицы . От школы до магазина 700 М , от магазина до аптеки на 400 М меньше . Какое расстояние от школы до аптеки ? Сделать по условию разные чертежи и решить задачи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 700-400=300 м - расстояние от магазина до аптеки 2)700+300=1000м =1 км-расстояние от школы до аптеки
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