Школьные Знания.com 1 5-9 МАТЕМАТИКА 5 баллов Первое число равно 3 целых 3 / 7, а втор??е число в 3,5 раза больше, чем первое. найдите значение суммы этих чисел.
Математика
Школьные Знания.com 1 5-9 МАТЕМАТИКА 5 баллов Первое число равно 3 целых 3 / 7, а втор??е число в 3,5 раза больше, чем первое. найдите значение суммы этих чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1..........24/7 2..........24/7. 3,5=24/7.7/2=24.7/7.2=24/2=12 1+2.......24/7+12=24/7+84/7=108/7=15 +3/7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык