Школьные Знания.com 1 5-9 МАТЕМАТИКА 5 баллов Первое число равно 3 целых 3 / 7, а втор??е число в 3,5 раза больше, чем первое. найдите значение суммы этих чисел.

Математика

Школьные Знания.com 1 5-9 МАТЕМАТИКА 5 баллов Первое число равно 3 целых 3 / 7, а втор??е число в 3,5 раза больше, чем первое. найдите значение суммы этих чисел.

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