Шык созине синоним омоним антоним
Қазақ тiлi
Шык созине синоним омоним антоним
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Синоним:кет Омоним:Азанда шоптен пайда болатын шык Антоним:шыкпа
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