Сядьте рядом на скамью. Накормлю вас,напою. Вы поспите нынче в сласть. Я же тихо буду прясть. Наберу грибов в лесу И на ужин принесу. буду мыть тебе посуду, Поросят качать я буду Найди глаголы в форме будущего времени ...

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Сядьте рядом на скамью. Накормлю вас,напою. Вы поспите нынче в сласть. Я же тихо буду прясть. Наберу грибов в лесу И на ужин принесу. буду мыть тебе посуду, Поросят качать я буду Найди глаголы в форме будущего времени 1лица единствегного числа випиши их в две группы 1. Глаголы в простой форме будущего времени . Рядом с каждым глаголом напиши начальную форму 2. Глаголы в сложной форме будущего времени . Рядом с каждым глаголом напиши начальную форму. ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО!

Автор: Гость