Сила тока идущего по проводнику, равна 2А. Какой заряд проходит по проводнику за 10 ??инут? 1) 0.2 Кл 2) 5Кл 3) 20Кл 4) 1200 Кл
Физика
Сила тока идущего по проводнику, равна 2А. Какой заряд проходит по проводнику за 10 ??инут? 1) 0.2 Кл 2) 5Кл 3) 20Кл 4) 1200 Кл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=I*t=2*10*60=1200 Кл
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