Сила тока идущего по проводнику, равна 2А. Какой заряд проходит по проводнику за 10 ??инут? 1) 0.2 Кл 2) 5Кл 3) 20Кл 4) 1200 Кл

Физика
Сила тока идущего по проводнику, равна 2А. Какой заряд проходит по проводнику за 10 ??инут? 1) 0.2 Кл 2) 5Кл 3) 20Кл 4) 1200 Кл
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Гость:
Q=I*t=2*10*60=1200 Кл
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