Сила тока идущего по проводнику, равна 2А. Какой заряд проходит по проводнику за 10 ??инут? 1) 0.2 Кл 2) 5Кл 3) 20Кл 4) 1200 Кл

Физика

Сила тока идущего по проводнику, равна 2А. Какой заряд проходит по проводнику за 10 ??инут? 1) 0.2 Кл 2) 5Кл 3) 20Кл 4) 1200 Кл

Автор: Гость