(x-3/5*x)*1 1/24-1 3/4=1 1/6 Помогите пожалуйста
Математика
(x-3/5*x)*1 1/24-1 3/4=1 1/6 Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-3/5*x)*11/24=11/6+13/4 (x-3/5*x)*11/24=61/12 (x-3/5*x)*11=122 x-3/5*x=122/11 2/5*x=122/11 x=305/11 x=27целых 8/11
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