Сторона основания прямоугольного параллэлепипеда равна 2 сми 3см а диоганаль 7 см .Найдите боковую поверхность параллелепипеда

Математика
Сторона основания прямоугольного параллэлепипеда равна 2 сми 3см а диоганаль 7 см .Найдите боковую поверхность параллелепипеда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квадрат диагонали равен сумме квадратов всех измерений параллелепипеда. Высоту параллелепипеда примем за  х. Получим,  7 в квадрате = 2 в квадрате +3 в квадрате +х в квадрате. Или:  49=4+9+х в квадрате.  х в квадрате = 49-9-4 х в квадрате = 36, следовательно, х=6 Боковая поверхность параллелепипеда = периметру основания, умноженному на высоту. (2*2 +2*3)*6 = 60 см. в квадрате
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