Сторона основания прямоугольного параллэлепипеда равна 2 сми 3см а диоганаль 7 см .Найдите боковую поверхность параллелепипеда

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Квадрат диагонали равен сумме квадратов всех измерений параллелепипеда. Высоту параллелепипеда примем за х. Получим, 7 в квадрате = 2 в квадрате +3 в квадрате +х в квадрате. Или: 49=4+9+х в квадрате. х в квадрате = 49-9-4 х в квадрате = 36, следовательно, х=6 Боковая поверхность параллелепипеда = периметру основания, умноженному на высоту. (2*2 +2*3)*6 = 60 см. в квадрате