8умножить9разделить4равно
Математика
8умножить9разделить4равно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ будет: 8*9:4=18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Помогите пожалуйста : В магазин привезли 164 л подсолнечного масла и 3 одинаковых ёмкости с оливковым маслом. Всего привезли 236 л масла. Сколько о...
Английский язык
Составте придложения из слов срочно!!!! 1) languages-nick-does-any-speak-foreing?. 2)your-happened-what-to-has-car?. 3)been-grass-has-bob-cut...
Математика
Можно ли без остатка разрезать прямоугольник со сторонами 59 и 77 на прямоугольники со сторонами 7 и 11?