Помогите пожалуйста : В магазин привезли 164 л подсолнечного масла и 3 одинаковых ёмкости с оливковым маслом. Всего привезли 236 л масла. Сколько оливкового масла в одной ёмкости ?

Математика

Помогите пожалуйста : В магазин привезли 164 л подсолнечного масла и 3 одинаковых ёмкости с оливковым маслом. Всего привезли 236 л масла. Сколько оливкового масла в одной ёмкости ?

Автор: Гость