Можно ли без остатка разрезать прямоугольник со сторонами 59 и 77 на прямоугольники со сторонами 7 и 11?

Математика
Можно ли без остатка разрезать прямоугольник со сторонами 59 и 77 на прямоугольники со сторонами 7 и 11?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нельзя. останется прямоугольник 3 см на 77 см

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