Можно ли без остатка разрезать прямоугольник со сторонами 59 и 77 на прямоугольники со сторонами 7 и 11?

Математика

Можно ли без остатка разрезать прямоугольник со сторонами 59 и 77 на прямоугольники со сторонами 7 и 11?

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