Можно ли без остатка разрезать прямоугольник со сторонами 59 и 77 на прямоугольники со сторонами 7 и 11?
Математика
Можно ли без остатка разрезать прямоугольник со сторонами 59 и 77 на прямоугольники со сторонами 7 и 11?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нельзя. останется прямоугольник 3 см на 77 см
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Математика