Два числа относятся, как 2:7. Найдите эти числа, если их произведение ровно В)224 Г)18144
Математика
Два числа относятся, как 2:7. Найдите эти числа, если их произведение ровно В)224 Г)18144
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) Пусть 2х - первое число, 7х - второе, где х - коэффициент 2х*7х=224 14х²=224 х²=224/14 х²=16 х=4 2*4=8 - первое число 7*4=28 - второе число (проверим 8*28=224) Г) Пусть 2х - первое число, 7х - второе число, где х - коэффициент 2х*7х=18144 14х²=18144 х²=18144/14 х²=1296 х=36 2*36=72 - первое число 7*36=252 - второе число проверим 72*252=18144
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