С помощью 11 минутных и 8 минутных песочных часов найдите длительность 5 минутного ??кольного звонка.

Математика
С помощью 11 минутных и 8 минутных песочных часов найдите длительность 5 минутного ??кольного звонка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одновременно поставить часы . Как только 8-минутные  закончатся, их же перевернуть. Как только закончится 11-минутные, засечь время на 8/минутных - это будет началом 5-минутного звонка. Как только 8-минутные часы истекут - закончится школьный 5-минутный звонок. 
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