Write a sentence with if....for each situation ; 1)we can't meet with our friends because we haven't a little time 2)i haven't enough money so i can't buy this blouse 3)he has to go the supermarket because he hasn't bread at...
Английский язык
Write a sentence with if....for each situation ; 1)we can't meet with our friends because we haven't a little time 2)i haven't enough money so i can't buy this blouse 3)he has to go the supermarket because he hasn't bread at home 4)I don't know the Chinese that's why I have to go to the courses after work 5)we don't go out very often because we can't afford it
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Гость:
Надо перед всеми предложениями ставить if
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