На березе было 5 гнезд грачей.В каждом гнезде было одинаковое число птенцов. После того как 15 птенцов улетело в гнездах еще осталось 15 птенцов. По сколько птенцов было в гнездах первоночально
Математика
На березе было 5 гнезд грачей.В каждом гнезде было одинаковое число птенцов. После того как 15 птенцов улетело в гнездах еще осталось 15 птенцов. По сколько птенцов было в гнездах первоночально
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15+15=30 30:5=6 ответ: в каждом гнезде 6 птенцов
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