На березе было 5 гнезд грачей.В каждом гнезде было одинаковое число птенцов. После того как 15 птенцов улетело в гнездах еще осталось 15 птенцов. По сколько птенцов было в гнездах первоночально

Математика

На березе было 5 гнезд грачей.В каждом гнезде было одинаковое число птенцов. После того как 15 птенцов улетело в гнездах еще осталось 15 птенцов. По сколько птенцов было в гнездах первоночально

Автор: Гость