Задача из одного города одновременно в противоположных направлениях выехали 2 ве??осепидиста один из них ехал со скоростю 11,4 км в час а второй со скоростью 9,8 5км час .Какое расстояние будет между ними через 5,4 часа после н...

Математика

Задача из одного города одновременно в противоположных направлениях выехали 2 ве??осепидиста один из них ехал со скоростю 11,4 км в час а второй со скоростью 9,8 5км час .Какое расстояние будет между ними через 5,4 часа после начало движение

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