Задача из одного города одновременно в противоположных направлениях выехали 2 ве??осепидиста один из них ехал со скоростю 11,4 км в час а второй со скоростью 9,8 5км час .Какое расстояние будет между ними через 5,4 часа после н...
Математика
Задача из одного города одновременно в противоположных направлениях выехали 2 ве??осепидиста один из них ехал со скоростю 11,4 км в час а второй со скоростью 9,8 5км час .Какое расстояние будет между ними через 5,4 часа после начало движение
Ответ(ы) на вопрос:
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11,4+9,8=21,2 км/ч - скорость удаления5,4*21,2 = 114,48 кмОтвет. 114,48 км
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