Помогите решить пример 900+99+1 умоляю подскажите пожалуйста
Математика
Помогите решить пример 900+99+1 умоляю подскажите пожалуйста
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Гость:
1000 это же так просто (тут явно подвох)
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