У какого слова в каждом падеже по два кончания и оба одинаковые

Русский язык
У какого слова в каждом падеже по два кончания и оба одинаковые
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СемИдесятИ, шестИдесятИ, пятИдесятИ.
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