У какого слова в каждом падеже по два кончания и оба одинаковые
Русский язык
У какого слова в каждом падеже по два кончания и оба одинаковые
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СемИдесятИ, шестИдесятИ, пятИдесятИ.
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