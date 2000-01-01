Мария Вайсман биография ! Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Творчество В 1922 году вышла её первая книга «Пир поутру» (нем. Das frühe Fest). Критика отмечала влияние Рильке и Гофмансталя, однако стихотворения Вайсман по стилю ближе к ранним экспрессионистам, Траклю и Гейму. Спустя год она напечатала небольшую повествовательную поэму «Робинзон», в которой в философском ключе переосмыслен сюжет романа Даниеля Дефо. Последней прижизненной публикацией Вайсман стал цикл сонетов «Маленькая коллекция кактусов» (1926).Лишь после смерти поэтессы о ней заговорили как о значительном явлении в немецкоязычной поэзии. Посмертный сборник «Избранные стихотворения» (1932) был встречен положительными отзывами в прессе. Обозреватель «Berliner Börsenzeitung» даже назвал Вайсман «величайшей немецкой поэтессой со времён Дросте-Хюльсхоф», в рецензии «Der Deutsche Rundfunk» отмечалось, что небольшое наследие автора, тем не менее, имеет большое значение[1]. В том же году муж поэтессы Бахмайр выпустил в собственном издательстве небольшую книгу воспоминаний и мемуаров, посвящённую ей[2]. Также наследие поэтессы было выпущено в сборнике «Имаго», выдержавшем несколько переизданий.В наши дни творчество Вайсман было заново открыто, в 2000-х годах в вышло несколько изданий её избранных сочинений. Мария Луиза Вайсман ( нем. Maria Luise Weissmann; 20 августа 1899 , Швайнфурт — 7 ноября 1929, Мюнхен) — немецкаяпоэтесса.Родилась в семье учителя гимназии. Семья жила в Швайнфурте, но с началом Первой мировой войны Вайсманы переселились в Нюрнберг. Там, в газете «Fränkischen Kurier» появились первые публикации её произведений. Георг Бриттинг опубликовал четыре её стихотворения в журнале «Die Sichel», после чего Мария Луиза устроилась работать секретарём в нюрнбергский Литературный Союз. Там она познакомилась со своим будущим мужем, писателем Людвигом Бахмайром.В 1919 году Вайсман переехала в Мюнхен, где работала в книжной торговле. Там она вступила в недолго просуществовавший «Союз за буддистскую жизнь» и революционную группу «Молодая Франкония» (нем. Das junge Franken). В последующие годы состоялись её публикации в местной прессе. Во время революции жених поэтессы Людвиг Бахмайр примкнул к Баварской Советской Республике, за что был позднее посажен в тюрьму. Пожениться им удалось только после освобождения Людвига в 1922 году. Пара переезжала из города в город, однако в творческом плане это были самые продуктивные годы для Марии Луизы Вайсман.В 1929 году поэтесса скоропостижно скончалась от ангины, осложнённой сепсисом. Похоронена в Мюнхене на кладбищеВальфридхоф.