Решите уравнение: (6-3x)(-0.6x+12)=0

Алгебра
Решите уравнение: (6-3x)(-0.6x+12)=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведение равно нулю, когда каждая из скобок равна нулю 6-3х=0 6=3х =6/3=2 -0.6х+12=0 -0.6х=-12 =-12/-0.6=20 Отметь как лучший ответ, я старался
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для приготовления салата нужно купить равныечасти перца помидоров огурцов и моркови за перец необходимо для салата заплатить 45руб цена помидоров в...
Ответить
Русский язык
Как понять объясни орфограммы
Ответить
Химия
Число изомеров вещества C4H6 соответствующих классу алкиновый равно а) 5 б) 2 в) 3 г) 4
Ответить
Русский язык
Помогите! номер 1.(1 и 2). Укажи склонение и падеж имен сущ. Выдели безуд.падежные ок??нчания.
Ответить
Русский язык
Правильно сказать я беседовал с полутора десятков учеников или с полутора десятк??ми учеников
Ответить