Решите уравнение: (6-3x)(-0.6x+12)=0
Алгебра
Решите уравнение: (6-3x)(-0.6x+12)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведение равно нулю, когда каждая из скобок равна нулю 6-3х=0 6=3х =6/3=2 -0.6х+12=0 -0.6х=-12 =-12/-0.6=20 Отметь как лучший ответ, я старался
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