Для приготовления салата нужно купить равныечасти перца помидоров огурцов и моркови за перец необходимо для салата заплатить 45руб цена помидоров в 2раза выше цены перца а цена огурцов в3раза ниже цены перца цена моркови в 5раз...

Математика
Для приготовления салата нужно купить равныечасти перца помидоров огурцов и моркови за перец необходимо для салата заплатить 45руб цена помидоров в 2раза выше цены перца а цена огурцов в3раза ниже цены перца цена моркови в 5раз ниже цены огурцов сколько стоят все овощи для салата вместе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 45*2=90 2) 45/3=15 3) 15:5=3
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