Для приготовления салата нужно купить равныечасти перца помидоров огурцов и моркови за перец необходимо для салата заплатить 45руб цена помидоров в 2раза выше цены перца а цена огурцов в3раза ниже цены перца цена моркови в 5раз...
Математика
Для приготовления салата нужно купить равныечасти перца помидоров огурцов и моркови за перец необходимо для салата заплатить 45руб цена помидоров в 2раза выше цены перца а цена огурцов в3раза ниже цены перца цена моркови в 5раз ниже цены огурцов сколько стоят все овощи для салата вместе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 45*2=90 2) 45/3=15 3) 15:5=3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
Русский язык
Русский язык