Число изомеров вещества C4H6 соответствующих классу алкиновый равно а) 5 б) 2 в) 3 г) 4

Химия
Число изомеров вещества C4H6 соответствующих классу алкиновый равно а) 5 б) 2 в) 3 г) 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 изомера только СН2(ТРОЙНАЯ СВЯЗЬ)СН-СН2-СН3 СН3-С(ТРОЙНАЯ)С-СН3
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