Число изомеров вещества C4H6 соответствующих классу алкиновый равно а) 5 б) 2 в) 3 г) 4

Химия

Число изомеров вещества C4H6 соответствующих классу алкиновый равно а) 5 б) 2 в) 3 г) 4

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