Помогите! номер 1.(1 и 2). Укажи склонение и падеж имен сущ. Выдели безуд.падежные ок??нчания.

Русский язык
Помогите! номер 1.(1 и 2). Укажи склонение и падеж имен сущ. Выдели безуд.падежные ок??нчания.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. У лесА(Р.п;2 скл) на опушкЕ(П.п;1скл) зима(И.п;1скл) в избушкЕ(П.п;1скл) снежки(В.п;2скл) кадушкЕ(П.п;1скл) 2.В мирЕ(П.п;2скл) хоккеистОМ(Т.п;2скл) с клюшкОЙ(Т.п;1скл) по квартирЕ(П.п;1скл) шайб(В.п;1скл)
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