Температура Канарского течения +23ºС, а Гольфстрим - +4ºС. При этом Канарское течени?? – холодное, а Гольфстрим – тёплое. Почему? ________________________________________________________________________________________________...
География
Температура Канарского течения +23ºС, а Гольфстрим - +4ºС. При этом Канарское течени?? – холодное, а Гольфстрим – тёплое. Почему? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Пожалуйста обоснуйте причину.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Канарское течение - это течение западных берегов. Гольфстрим - восточных берегов. У западных берегов - почти всегда течения холодные (т. е. холоднее окружающего океана) , у восточных - теплые.
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