ГДЕ ЗДЕСЬ ОСНОВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ Прилетел к нам в гости журавль.

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ГДЕ ЗДЕСЬ ОСНОВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ Прилетел к нам в гости журавль.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Журавль прилетел- грамматическая основа
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