Угадайте два корня уравнения (модуль) Х-3=6 и сделайте проверку.
Математика
Угадайте два корня уравнения (модуль) Х-3=6 и сделайте проверку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x-3=6 x=9 Проверка:9-3=6 2)x-3=6 х=-3 Проверка:-3-3=6 P.S убрал знак модуля, модуль х = + - х
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