Помогите решить задачу: Основание прямой призмы - равнобедренный треугольник, с ??оковой стороной 6 см и углом при вершине 120°. Диагональ наибольшей грани образует с плоскостью основания угол в 60°. Найдите S полн = ?.

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Призма прямая ---> боковые грани-прямоугольники... проекцией диагонали боковой грани на плоскость основания будет большая сторона треугольника-основания)) угол между прямой и плоскостью=угол между прямой и ее проекцией на эту плоскость... 60° = ∠С₁АС высоту призмы можно найти по определению тангенса угла из прямоугольного треугольника С₁АС, третью сторону основания можно найти по теореме косинусов))