Снопы мышц, гладкие мышцы, мышцы мимики, мышца сердца, сухожилия, поперечно-полоса??ые мышцы. Мышцы скелета простаивают из .........................................................., который клетки формируют волокна. Многие ...

Биология

Снопы мышц, гладкие мышцы, мышцы мимики, мышца сердца, сухожилия, поперечно-полоса??ые мышцы. Мышцы скелета простаивают из .........................................................., который клетки формируют волокна. Многие мускулв вместе формируют ................... ............................, из которых простаивают мышцы. В концах мышц есть ......................, с которыми они прикрепляются к костям. У человека в отделе лица есть .................................................................., для которых один конец прикреплен к костям, но второй - к коже. Стены внутренних органов формируют ........................ ................... ..............., который действие не является волей подчиненного человека. Человеческой воле не подчиняются также ......................... ..........................., который может периодически сжиматься 60-80 времен в минуту. Срочно помогите,вставить слова

Автор: Гость