Снопы мышц, гладкие мышцы, мышцы мимики, мышца сердца, сухожилия, поперечно-полоса??ые мышцы. Мышцы скелета простаивают из .........................................................., который клетки формируют волокна. Многие ...
Биология
Снопы мышц, гладкие мышцы, мышцы мимики, мышца сердца, сухожилия, поперечно-полоса??ые мышцы. Мышцы скелета простаивают из .........................................................., который клетки формируют волокна. Многие мускулв вместе формируют ................... ............................, из которых простаивают мышцы. В концах мышц есть ......................, с которыми они прикрепляются к костям. У человека в отделе лица есть .................................................................., для которых один конец прикреплен к костям, но второй - к коже. Стены внутренних органов формируют ........................ ................... ..............., который действие не является волей подчиненного человека. Человеческой воле не подчиняются также ......................... ..........................., который может периодически сжиматься 60-80 времен в минуту. Срочно помогите,вставить слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.поперечно полосатых мыщц 2.снопы мышц 3.сухожилия 4.мышцы мимики 5.гладкие мышцы 6.мышцы сердца
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите сделать упражнение. 1. Fill in the world. а) Students usually stay in University halls of r_ _ _ _ _ _ _ _ . б) I loved staying in a t...
Математика
С помощью 11 минутных и 8 минутных песочных часов найдите длительность 5 минутного ??кольного звонка.
Английский язык
Fill in the gaps with the infinitive or the Past Simple from of the verbs ... -knew Think -... Take -... ...- made Read-... ...-found...