Как находить ребро ????

Математика
Как находить ребро ????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кажжый отоезок ребдро лехкотнч
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