Раскройте скобки.Обьясните написание. (Кино)театр;(радио)передача; (агит)бригада;(железно)дорожный; (инженер)механик; (вагоно)ремонтный; (горно)лыжный; (лимонно)желтый; (журнально)газетный; (зоо)магазин; (вечно)зеленый; (рельс...

Русский язык
Раскройте скобки.Обьясните написание. (Кино)театр;(радио)передача; (агит)бригада;(железно)дорожный; (инженер)механик; (вагоно)ремонтный; (горно)лыжный; (лимонно)желтый; (журнально)газетный; (зоо)магазин; (вечно)зеленый; (рельсо)прокатный; (народно)хозяйственный; (торгово)промышленный.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю так: Кинотеатр Радиопередача Агитбригада Железнодорожный Инженер - механик Вагоноремонтный Горнолыжный Лимонно-желтый Журнально-газетный Зоомагазин Вечнозеленый Рельсопрокатный Народно-хозяйственный Торгово-промышленный. Ну как-то
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