Номер 8, не знаю как
Математика
Номер 8, не знаю как
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)300:100=3(раза) - больше надо изготовить. 2) 5*3=15(кг) - всего. Ответ: 15 кг хлопка потребуется для изготовления 300м батистовой ткани.
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