Помогите сделать восьмое задание умоляю только полностью

География
Помогите сделать восьмое задание умоляю только полностью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.  Западной,2.  Атлантического,3 .Гибралтарский,4.2000 миль,5. 400-800 миль.6.Евразия 7.Африка8. Кипр, Крит,Сардиния,Сицилия.
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