Помогите сделать восьмое задание умоляю только полностью
География
Помогите сделать восьмое задание умоляю только полностью
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Гость:
1. Западной,2. Атлантического,3 .Гибралтарский,4.2000 миль,5. 400-800 миль.6.Евразия 7.Африка8. Кипр, Крит,Сардиния,Сицилия.
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