Укажите в каждой группе слова , которое отличается от остальных окончанием в форм?? родительного падежа множественного числа . 1. а)сапог в)яблоко б)вафля г)помидор 2.а)гранат в)цистерна б)тапок г)тонна
Русский язык
Укажите в каждой группе слова , которое отличается от остальных окончанием в форм?? родительного падежа множественного числа . 1. а)сапог в)яблоко б)вафля г)помидор 2.а)гранат в)цистерна б)тапок г)тонна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. г) помидорОВ ( в остальных словах: сапог, яблок, вафель). 2. а) гранатОВ ( в остальных словах: цистерн, тапок, тонн).
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