Остров зайчиков появилось 27 зайчат фу всех поровну Сколько за час появилось у 4 та??их же зайчиках Реши задачу

Математика

Остров зайчиков появилось 27 зайчат фу всех поровну Сколько за час появилось у 4 та??их же зайчиках Реши задачу

Автор: Гость