Остров зайчиков появилось 27 зайчат фу всех поровну Сколько за час появилось у 4 та??их же зайчиках Реши задачу
Математика
Остров зайчиков появилось 27 зайчат фу всех поровну Сколько за час появилось у 4 та??их же зайчиках Реши задачу
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Гость:
Сложно!Обьясни что значит "фу" тогда отвечу
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