В полицию обратился отец девушки Тани Сидоровой, что уже 3 дня Таня не ночует дома, ее телефон не отвечает и отец написал заявление с просьбой найти его дочь. Опишите дальнейшее разбирательство адвокатов, прокуроров и экспертов...

Гость: Гость:

Развивающееся законодательство придает судебной защите прав и законных интересов юридических и физических лиц все более универсальный характер. Напомним, что согласно ст. 11 ГК РФ любое решение, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд. Нередко этому должно предшествовать рассмотрение жалобы в вышестоящие административные органы. Обзор посвящен спорам по поводу испо лнения предписаний, и так вернемся к заданному вопросу! Суд приступает к рассмотрению дела, возникающего из публично-правовых отношений, по заявлению заинтересованных лиц. В заявлении должно быть указано, какие действия (бездействие), решения должны быть признаны незаконными, какие конкретно права и свободы лица нарушены этими действиями {бездействием).Обращение заинтересованного лица в вышестоящий в порядке подчиненности орган или к должностному лицу не является обязательным условием для подачи заявления в суд.Если при предъявлении заявления будет установлено, что имеет место спор о праве, подведомственный суду, судья оставляет заявление без движения и разъясняет заявителю необходимость оформления искового заявления с соблюдением требований статей 132, 133 настоящего Кодекса. Если при этом нарушаются правила о подсудности дела, судья отказывает в принятии заявления.