Образуйте множественное число этих слов: Валенки Чулки Ботинки Сапоги Ремешки Шнурки Носки Башкиры Болгары Буряты Грузины Киргизы Узбеки Окошки Мошки Число Кресло Бревно Полотенце Блюдце Ступня Вафля Туфля
Русский язык
Образуйте множественное число этих слов: Валенки Чулки Ботинки Сапоги Ремешки Шнурки Носки Башкиры Болгары Буряты Грузины Киргизы Узбеки Окошки Мошки Число Кресло Бревно Полотенце Блюдце Ступня Вафля Туфля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Валенок Чулок Ботинок Сапог Ремешок Шнурок Носок Башкир Болгар Бурят Грузин Киргиз Узбек Окошко Мошка Число Кресло Бревно Полотенце Блюдце Ступня Вафля Туфля
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