Синонім до слова занепокоєння
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Синонім до слова занепокоєння
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НЕСПО́КІЙ (відсутність душевного спокою), НЕПОКІ́Й,НЕЗЛА́ГОДА, ХВИЛЮВА́ННЯ .,СУМ’ЯТТЯ́.,КАЛАМУ́ТЬ,НЕВПО́КІ́Й; ЗАНЕПОКО́ЄННЯ, О́СТРАХ, ТРИВО́ГА (у передчутті чогось недоброго, поганого).
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