Синтаксически разбор предложения " мне на встречу неслись облака и ракиты тревожно шептались" заранее большое спасибо ))

Русский язык
Синтаксически разбор предложения " мне на встречу неслись облака и ракиты тревожно шептались" заранее большое спасибо ))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Неслись-не приставка,слис корень,окончания нулевое
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