Синтаксически разбор предложения " мне на встречу неслись облака и ракиты тревожно шептались" заранее большое спасибо ))

Русский язык

Синтаксически разбор предложения " мне на встречу неслись облака и ракиты тревожно шептались" заранее большое спасибо ))

Автор: Гость